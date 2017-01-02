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1-01-2017, 20:19 0 489 Рейтинг0 Напечатать

Трамп высмеял американские телеканалы

Трамп высмеял американские телеканалы
Как сообщает Reuters, Дональд Трамп критично отреагировал на работу СМИ США, которые назвали "странным" решение Москвы не выдворять из России американских дипломатов.

Республиканец высказался в своём микроблоге в Twitter. – Русские так обводят вокруг пальца CNN и NBC, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. Fox News всё понимает, – пишет Трамп.
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