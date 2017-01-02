Трамп высмеял американские телеканалы
Республиканец высказался в своём микроблоге в Twitter. – Русские так обводят вокруг пальца CNN и NBC, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. Fox News всё понимает, – пишет Трамп.
Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
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