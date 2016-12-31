Четыре страны СНГ готовы признать воссоединение Крыма с Россией.
О готовности рассмотреть вопрос признания Крыма частью России в ходе своей предвыборной кампании заявлял избранный президент США Дональд Трамп.
Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности
2 января в Узбекистане объявлено выходным днем
Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики