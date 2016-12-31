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→ Четыре страны СНГ готовы признать воссоединение Крыма с Россией.
28-12-2016, 14:12 0 821 Рейтинг0 Напечатать

Четыре страны СНГ готовы признать воссоединение Крыма с Россией.

Четыре страны СНГ готовы признать воссоединение Крыма с Россией.
Об этом в понедельник, 26 декабря, в эфире телеканала «112 Украина» заявил лидер «Меджлиса крымско-татарского народа», депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров. «Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза — Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан — почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран. Мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения», — заявил Чубаров.

О готовности рассмотреть вопрос признания Крыма частью России в ходе своей предвыборной кампании заявлял избранный президент США Дональд Трамп.



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