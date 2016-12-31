→ Новый год за решеткой встретят в Казахстане 53 гражданина Узбекистана

Новый год за решеткой встретят в Казахстане 53 гражданина УзбекистанаНа стационарном посту "Рубеж Костанай" в Казахстане был остановлен автобус, в котором выявили 53 гражданина Узбекистана и 1 – Азербайджана, находившихся в Казахстане без регистрации, у некоторых же срок пребывания на территории республики истек, сообщает Казправда.
Дела об административном правонарушении в отношении них были рассмотрены Специализированным административным судом Костаная. В ходе судебного заседания узбекистанцы пояснили, что работали в Астане на стройке, после чего решили отправиться на заработки в Челябинск (Россия), а причиной нарушения Правил пребывания иностранных граждан в стране объяснили незнанием законодательства.
"Постановлением суда иностранные граждане привлечены к административной ответственности, наложены взыскания в виде ареста сроком от 1 до 5 суток (санкции статьи предусматривают до 15 суток)", – сообщил прокурор отдела Костанайской городской прокуратуры Айдар Бекназаров.