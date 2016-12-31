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→ Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза
28-12-2016, 11:54 0 618 Рейтинг0 Напечатать

Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза

Евросоюз перечислил Украине второй транш финансовой помощи в размере более 55 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте украинского министерства финансов. Деньги будут получены в национальной валюте и пойдут на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Средства ,были предоставлены после оценки Еврокомиссией проведённых на Украине реформ в антикоррупционном законодательстве, государственному управлении и избирательном законодательстве.
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