Ravon R2 стал лидером малолитражек в России
Информация предоставлена "Автостатом", который уточнил, что в прошлом месяце дилеры смогли реализовать 190 таких транспортных средств.
Сразу после версии Ravon R2 непосредственно в сегменте современных малолитражек следует автомодель KIA Picanto, реализованная в течение месяца в количестве 91 экземпляра. Этот итог на 20,2 процента уступает результатам прошлого года. На просторах Российской Федерации лидерскую тройку закрывает автомобиль Daewoo Matiz. Его реализации составили 68 автомоделей. Это на 8,1 процента меньше показателей прошедшего года.