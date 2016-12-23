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→ Ravon R2 стал лидером малолитражек в России
Сегодня, 14:17 0 52 Рейтинг0 Напечатать

Ravon R2 стал лидером малолитражек в России

Ravon R2 стал лидером малолитражек в России
В ноябре текущего года самой популярной автомоделью на российском рынке среди малолитражек оказался современный хэтчбек Ravon R2 производителя из Узбекистана.

Информация предоставлена "Автостатом", который уточнил, что в прошлом месяце дилеры смогли реализовать 190 таких транспортных средств.

Сразу после версии Ravon R2 непосредственно в сегменте современных малолитражек следует автомодель KIA Picanto, реализованная в течение месяца в количестве 91 экземпляра. Этот итог на 20,2 процента уступает результатам прошлого года. На просторах Российской Федерации лидерскую тройку закрывает автомобиль Daewoo Matiz. Его реализации составили 68 автомоделей. Это на 8,1 процента меньше показателей прошедшего года.
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christina
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