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Сегодня, 05:53 0 185 Рейтинг0 Напечатать

Узбекистан будет учас твовать в строительстве железной дороги Китай – КР – РУз

Узбекистан будет учас твовать в строительстве железной дороги Китай – КР – РУз
Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызстана по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков, рассказывая об итогах рабочего визита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.
Исаков отметил, что в ходе двусторонней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде были обсуждены все вопросы, которые стоят в повестке двусторонних отношений, в том числе региональные проекты и проекты, которые китайская сторона обозначает - проекты в рамках экономического пояса Шелкового пути, сообщили в пресс-службе президента.

«Например, есть проект о трехсторонней железной дороге. Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызской Республики по строительству железной дороги», - сказал Исаков, добавив, что у трех государств нет никаких разногласий по проекту. Как ранее сообщалось, железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» - проектируемая магистраль, которая призвана соединить Китай со странами Центральной Азии и далее через Афганистан, Иран и Турцию - с Восточной Европой.
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