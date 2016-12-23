Узбекистан будет учас твовать в строительстве железной дороги Китай – КР – РУз
Исаков отметил, что в ходе двусторонней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде были обсуждены все вопросы, которые стоят в повестке двусторонних отношений, в том числе региональные проекты и проекты, которые китайская сторона обозначает - проекты в рамках экономического пояса Шелкового пути, сообщили в пресс-службе президента.
«Например, есть проект о трехсторонней железной дороге. Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызской Республики по строительству железной дороги», - сказал Исаков, добавив, что у трех государств нет никаких разногласий по проекту. Как ранее сообщалось, железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» - проектируемая магистраль, которая призвана соединить Китай со странами Центральной Азии и далее через Афганистан, Иран и Турцию - с Восточной Европой.