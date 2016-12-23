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Сегодня, 05:45 0 97 Рейтинг0 Напечатать

Российские власти исключают версию теракта на борту Ту-154

Российские власти исключают версию теракта на борту Ту-154
В Совете Федерации и Государственной думе России заявляют, что версия теракта на борту потерпевшего в районе Сочи крушение Ту-154 исключена. Представители комитетов по обороне в обеих палатах парламента – Виктор Озеров и Андрей Красов – объясняют это тем, что самолет принадлежал Министерству обороны и являлся "охраняемым объектом".

Они призвали дождаться выводов специальной комиссии, которая занимается расследованием причин крушения лайнера. Источники "Интерфакса" в экстренных службах объяснили "большой разлет обломков" столкновением самолета с водой. Приоритетной версией крушения лайнера в комиссии по расследованию авиакатастрофы называли "техническую неисправность".

Авиационные эксперты, однако, указывают на то, что самолеты очень редко падают при взлете, тем более такого класса как Ту-154. Майор российских ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью "Коммерсанту" заявил, что большой разлет обломков свидетельствует, что самолет развалился в воздухе. В связи с этим он допустил взрыв на его борту. Бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев в комментарии для РИА "Новости" заявил о возможном захвате Ту-154. По его мнению, только подобная экстремальная ситуация могла помешать экипажу самолета передать сигнал бедствия на землю.
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