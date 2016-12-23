Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы
23 декабря в Ташкенте состоялась пресс-конференция, организованная посольством Казахстана.
В своём выступлении перед журналистами, посол Казахстана Ерик Утембаев отметил, что государственные органы Казахстана и Узбекистана работают над упрощением порядка пересечения государственной границы на переходных пунктах «Сырдарья» и «Целинный» (которые расположены на трассе М-39), а также готовятся к изменению статуса переходных пунктов «Ташкент-Казыгурт», «Гулистан-Атамекен» и «Зангиата-Капланбек».