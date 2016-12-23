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Сегодня, 09:55 0 359 Рейтинг0 Напечатать

Узбекистан и Казахстан наладят совместное производство автомобилей и сельхозтехники

Узбекистан и Казахстан наладят совместное производство автомобилей и сельхозтехники


22 сентября текущего года заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана А. Мамин и Р. Азимов подписали «Основные направления торгово-экономического сотрудничества между РК и РУ».

В одном из пунктов этого документа говорится – наладить крупно-узловую сборку легковых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники, выпускаемых казахстанскими и узбекистанскими предприятиями «Азиа – Авто», “KazKioti”, “Isuzu”, “Chevrolet”.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев на 23 декабря итоговой пресс-конференции в Ташкенте.
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