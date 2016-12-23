Узбекистан и Казахстан наладят совместное производство автомобилей и сельхозтехники
22 сентября текущего года заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана А. Мамин и Р. Азимов подписали «Основные направления торгово-экономического сотрудничества между РК и РУ».
В одном из пунктов этого документа говорится – наладить крупно-узловую сборку легковых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники, выпускаемых казахстанскими и узбекистанскими предприятиями «Азиа – Авто», “KazKioti”, “Isuzu”, “Chevrolet”.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев на 23 декабря итоговой пресс-конференции в Ташкенте.