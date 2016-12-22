Э. Рахмон: в ближайшие годы Таджикистан достигнет энергетической независимости
Президент Таджикистана также сказал, что в будущем году на модернизацию двух важных ГЭС страны - Нурекской и Кайраккумской в бюджете предусмотрено 3 млрд сомони и 650 млн сомони соответственно. Ежегодно в зимний период Таджикистан нуждается в 2,5 млрд КВтч электроэнергии, а с октября по май по всей республике вводится энерголимит. Особенно остро данная проблема стоит в отдаленных горных районах, где электроэнергии порой не бывает по несколько дней.