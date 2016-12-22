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→ Э. Рахмон: в ближайшие годы Таджикистан достигнет энергетической независимости
Сегодня, 16:03 0 96 Рейтинг0 Напечатать

Э. Рахмон: в ближайшие годы Таджикистан достигнет энергетической независимости

Э. Рахмон: в ближайшие годы Таджикистан достигнет энергетической независимости
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании парламенту заявил, что в предстоящие три года страна достигнет энергетической независимости. Глава государства сообщил, что на строительство стратегической для страны Рогунской ГЭС на данный момент потрачено 12 миллиардов сомони и только в текущем году на данный объект выделено 2 млрд 16 млн сомони. «В 2018 году будет введен в эксплуатацию первый агрегат гидроузла и через три года мы достигнем энергетической независимости», - отметил он.

Президент Таджикистана также сказал, что в будущем году на модернизацию двух важных ГЭС страны - Нурекской и Кайраккумской в бюджете предусмотрено 3 млрд сомони и 650 млн сомони соответственно. Ежегодно в зимний период Таджикистан нуждается в 2,5 млрд КВтч электроэнергии, а с октября по май по всей республике вводится энерголимит. Особенно остро данная проблема стоит в отдаленных горных районах, где электроэнергии порой не бывает по несколько дней.
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