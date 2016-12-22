→ В Баку найдена мёртвой дочь турецкого дипломата

В Баку найдена мёртвой дочь турецкого дипломатаВ Баку найдено тело дочери турецкого дипломата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство АПА.
В управлении полиции Насиминского района Баку заявили, что, по предварительным данным, 15-летняя девушка выпала из окна 10 этажа.
Отмечается, что её отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане. В сообщении говорится, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.