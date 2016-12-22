→ В Туркмении очереди за сигаретами

В Туркмении очереди за сигаретамиВ государственных магазинах Туркменистана вновь появившиеся сигареты провоцируют споры и потасовки в больших очередях.
В прошлую пятницу, примерно через полтора месяца отсутствия в продаже, в ашхабадских государственных магазинах появились сигареты стоимостью примерно 5,5 долл, однако из сотен туркменистанцев, собравшихся в огромные очереди, их смогли приобрести только десятки. Кроме того, на каждого человека продается только одна пачка, женщинам продавать табак вообще запрещено. К тому же из-за большого спроса на сигареты, их реализация заканчивается примерно через 40 минут после начала продаж.
После подписания в 2011 году Туркменистаном рамочной Конвенции Всемирной Организации Здравоохранения «По борьбе с табаком», в стране начались различные ограничения на реализацию табака.