→ Индия построит на реках Таджикистана три ГЭС

Индия построит на реках Таджикистана три ГЭСИндия и Таджикистан договорились о торговле и транспортировке грузов через порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана. Индийская компания приступит к строительству в Таджикистане трех ГЭС на реках Оби Хингоб и Фондарё. Соглашения об этом были достигнуты в рамках «экономической части» государственного визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Индию. Визит таджикского президента в Нью-Дели состоялся 16-18 декабря.
О соглашении сторон по развитию торговли и транспортировки грузов через иранский порт Чабахар заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди после подписания соглашения с Таджикистаном об укреплении экономических связей и о борьбе с отмыванием денег и с терроризмом, пишет Iran Daily. Порт Чабахар обеспечит Индии беспрепятственные железнодорожные и сухопутные пути в Афганистан и страны Центральной Азии.