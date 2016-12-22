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→ Индия построит на реках Таджикистана три ГЭС
20-12-2016, 12:12 0 467 Рейтинг1 Напечатать

Индия построит на реках Таджикистана три ГЭС

Индия и Таджикистан договорились о торговле и транспортировке грузов через порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана. Индийская компания приступит к строительству в Таджикистане трех ГЭС на реках Оби Хингоб и Фондарё. Соглашения об этом были достигнуты в рамках «экономической части» государственного визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Индию. Визит таджикского президента в Нью-Дели состоялся 16-18 декабря.

О соглашении сторон по развитию торговли и транспортировки грузов через иранский порт Чабахар заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди после подписания соглашения с Таджикистаном об укреплении экономических связей и о борьбе с отмыванием денег и с терроризмом, пишет Iran Daily. Порт Чабахар обеспечит Индии беспрепятственные железнодорожные и сухопутные пути в Афганистан и страны Центральной Азии.
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