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→ Коллегия выборщиков официально избрала Трампа президентом США
20-12-2016, 12:09 0 388 Рейтинг0 Напечатать

Коллегия выборщиков официально избрала Трампа президентом США

Коллегия выборщиков официально избрала Трампа президентом США
Дональд Трамп в понедельник был официально избран Коллегией выборщиков в качестве президента США. Выборщики подтвердили результаты голосования на выборах 8 ноября, проголосовав за Трампа во всех штатах, в которых он получил большинство голосов. Всего за Трампа было отдано 304 голоса, только два выборщика-республиканца из штата Техас не поддержали его.

Демократ Хиллари Клинтон получила 227 голосов. В штате Вашингтон 4 выборщика-демократа проголосовали не за победившую в этом штате Клинтон, а за других лиц. В штате Гавайи один голос был отдан за соперника Клинтон по праймериз - Берни Сандерса. Число членов Коллегии выборщиков равно числу членов обеих палат Конгресса США - 538. Каждый штат представлен пропорционально численности его населения. Для избрания президента необходимы были 270 голосов.
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