Коллегия выборщиков официально избрала Трампа президентом США
Демократ Хиллари Клинтон получила 227 голосов. В штате Вашингтон 4 выборщика-демократа проголосовали не за победившую в этом штате Клинтон, а за других лиц. В штате Гавайи один голос был отдан за соперника Клинтон по праймериз - Берни Сандерса. Число членов Коллегии выборщиков равно числу членов обеих палат Конгресса США - 538. Каждый штат представлен пропорционально численности его населения. Для избрания президента необходимы были 270 голосов.