→ На базе упраздняемого Министерства по делам культуры и спорта будут образованы два ведомства

На базе упраздняемого Министерства по делам культуры и спорта будут образованы два ведомства15 февраля текущего года Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подписал указ об упразднении Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и создании на его базе Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту.
Данное решение было принято в целях совершенствования системы управления в области культуры и спорта, кардинального повышения эффективности реализации государственной политики в данной сфере, направленной на обеспечение дальнейшего развития богатой и самобытной культуры, искусства и творчества народов Узбекистана, привития среди широких слоев населения стремления к духовно-нравственному совершенствованию и ведению здорового образа жизни.
Как говорится в документе, существующая система государственного управления не позволяет в полной мере обеспечить комплексное решение проблем развития культуры и спорта, а также проводить эффективную реализацию государственной политики в данных сферах. Несмотря на широкий круг и значимость поставленных функциональных задач, Министерством по делам культуры и спорта не обеспечивается активное взаимодействие с органами государственного управления и местными органами власти, а его деятельность часто ограничивается лишь проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Указ предусматривает создание при Министерстве культуры Республики Узбекистан Государственного учреждения «Узбекконцерт» на базе эстрадного объединения «Узбекнаво» и объединения национального танца «Узбекракс».
Творческо-производственное объединение «Узбектеатр», специальный фонд «Артмадад» и фонд «Узбекмузей» будут ликвидированы, а их функции и имущество переданы Министерству культуры. Данное ведомство также получит в распоряжение Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени Р.Глиэра, Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени В.Успенского, Республиканский специализированный академический лицей музыки и искусства, детские школы музыки и искусства, входящие в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан, дворцы искусств «Истиклол» и «Туркистон».
В ведомство Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту войдут исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, спортивные школы и школы-интернаты спортивного направления, Центр переподготовки и повышения квалификации работников детско-юношеских спортивных школ, входящие в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан.