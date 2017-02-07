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Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, прошедшего в среду в Ташкенте, был подписан пакет документов о сотрудничестве двух стран в ряде отраслей.

Делегацию Узбекистана возглавил Вице-премьер Рустам Азимов, делегацию России – запред правительства РФ Дмитрий Козак. В рамках заседания было подписано три соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, сообщает корреспондент NUZ.UZ. В частности, между:

- Республиканским специализированным центром кардиологии г.Ташкента и Северо-западным Федеральным медицинским исследовательским центром имени Алмазова г.Санкт-Петербурга;
- Ташкентской медицинской академией и Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом;
- Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи Узбекистана и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Джанелидзе.

Кроме того, стороны подписали документы о сотрудничестве и в других сферах. Среди них – Соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Узбекистаном и Российской Федерацией. Также на сегодняшней встрече подписан Протокол о соблюдении фитосанитарных требований при поставках плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска.

В рамках встречи узбекская сторона поддержала намерение АО «Евроцемент груп» построить на базе ОАО «Ахангаранцемемент» новую технологическую линию по производству цемента сухим способом. В этой связи был подписан соответствующий протокол.

Что касается самих переговоров, то они проходили за закрытыми дверями в течение почти двух часов. По итогам представители обеих сторон отметили продуктивность и эффективность данной встречи в преддверие апрельского визита Шавката Мирзиёева в РФ. Участники заседания также пояснили, что на повестке дня был широкий круг вопросов, которые удалось обсудить и прийти к консенсусу.
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