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Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию

Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию

Президент Узбекистана в апреле совершит государственный визит в Российскую Федерацию. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией.

15 февраля в Международном бизнес-центре в Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Делегацию РФ возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. В рамках мероприятия стороны обменялись информацией относительно текущего состояние и перспектив торгово-экономического сотрудничества, включая предложения по дальнейшему увеличению объемов двустороннего товарооборота, взаимодействия в различных сферах.

Одним из ключевых моментов заседания стала официальная информация о планируемом государственном визите Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Как отметил вице-премьер Рустам Азимов в ходе заседания, сегодняшняя встреча с российскими коллегами рассматривается как подготовка к официальному визиту Президента Узбекистана в Российскую Федерацию.

фото: letanovosti.ru
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