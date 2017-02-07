Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию
Президент Узбекистана в апреле совершит государственный визит в Российскую Федерацию. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией.
15 февраля в Международном бизнес-центре в Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Делегацию РФ возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. В рамках мероприятия стороны обменялись информацией относительно текущего состояние и перспектив торгово-экономического сотрудничества, включая предложения по дальнейшему увеличению объемов двустороннего товарооборота, взаимодействия в различных сферах.
Одним из ключевых моментов заседания стала официальная информация о планируемом государственном визите Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Как отметил вице-премьер Рустам Азимов в ходе заседания, сегодняшняя встреча с российскими коллегами рассматривается как подготовка к официальному визиту Президента Узбекистана в Российскую Федерацию.
фото: letanovosti.ru