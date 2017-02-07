→ Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием на пост президента ТуркменистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием Президентом Туркменистана.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, глава нашего государства в послании отметил, что «результаты прошедших накануне выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки туркменским народом проводимых под Вашим дальновидным руководством глубоко продуманных и эффективных общественно-политических и социально-экономических реформ, направленных на обеспечение благосостояния, динамичного развития и процветания Туркменистана».
Как было особо отмечено, сегодня проверенные временем и самой жизнью узы дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном продолжают успешно развиваться и укрепляться на основе многовековой близости наших народов.
Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – мира и дальнейшего процветания.