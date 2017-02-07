Президент навестил одного из старейших аксакалов Сурхандарьи
Шавкат Мирзёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область побывал в доме Шоди-бобо Хушбокова, проживающего в селе Занг гиламбоб Ангорского района. Шавкат Мирзиёев побеседовал с аксакалом Шоди-бобо и его супругой Саломат-момо о буднях семьи, воспитании детей и внуков.
"Такие как вы, повидавшие многое на своем веку почтенные аксакалы и матери, являетесь прочной основой нашего общества, светочью нашей жизни, атмосферы благополучия и счастья семей", - сказал Президент.
Отмечалось, что эффективное использование каждой пяди земли в условиях Сурхандарьи дает возможность получать до трех урожаев в год, а предприимчивый и трудолюбивый человек, обогатит и себя, и свой народ. Говорилось об осуществляемых в нашей стране преобразованиях, планах и целях на перспективу, передает УзА.
Хозяева дома отметили, что наши соотечественники очень рады и довольны тем, что глава нашего государства тесно общается с народом, живо интересуется мнениями людей. Выразили искреннюю признательность Президенту нашей страны за большую системную работу по облегчению условий жизни и быта людей, дальнейшему повышению их благосостояния.
фото: УзА