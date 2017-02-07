Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область
Президент Шавкат Мирзиёев в целях непосредственного ознакомления с ходом социально-экономических реформ на местах, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, диалога с народом 10 февраля прибыл в Сурхандарьинскую область.
В ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область предусмотрено ознакомление с исполнением задач, намеченных в предвыборной программе главы нашего государства по социально-экономическому развитию области, осуществляемым в городах и районах сстроительством.
Стоит отметить, что по итогам 2016 году объем валового регионального продукта в Сурхандарьинской области вырос на 8 процентов. В регионе функционируют такие крупные предприятия, как Тупалангская ГЭС, Джаркурганский нефтеперерабатывающий завод, акционерные общества “Шаргун кумир”, “Хужаикон туз”, горно-обогатительный комплекс “Хонжиза”. Динамично развивается и сфера малого бизнеса и частного предпринимательства. Доля данного сектора в валовом региональном продукте составляет 75,3%. В этой сфере работает более 80% занятого населения.