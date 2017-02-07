→ Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу органов внутренних дел

Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу органов внутренних делПод председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 9 февраля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное деятельности органов внутренних дел, имеющимся в сфере проблемам и недостаткам и задачам на перспективу, сообщает УЗА.
Президент нашей страны акцентировал внимание на том, в какой мере сегодня органы внутренних дел соответствуют современным требованиям. В нынешнее время, когда вопросы защиты интересов человека требуют безотлагательного решения, все еще встречаются случаи мышления по-старому, организации работы на основе устаревших методов или исходя не из принципа служения народу, а из личных интересов.
Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством. Однако в отдельных местах их деятельность вызывает недовольство людей. Особенно не искоренены полностью такие негативные явления, как уголовное посягательство на имущество. Не уменьшились случаи нанесения умышленных телесных повреждений, мошенничества, дорожно-транспортных происшествий.
Шавкат Мирзиёев также обратил особое внимание на имеющиеся недостатки в деле раскрытия преступлений. В частности, не раскрыто каждое пятое преступление, связанное с кражей и мошенничеством.
Серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-розыскной деятельности, в некоторых местах сотрудничество между правоохранительными органами не отвечает должным требованиям. Незадержание большинства находящихся в розыске лиц позволяет им продолжать свои преступные деяния, и это очень тревожный факт.
Как отметил Президент нашей страны, в деятельности органов внутренних дел важное значение имеет проведение объективного и качественного следствия по уголовным делам, справедливая правовая оценка преступных деяний. Но, несмотря на то, что следственные органы располагают возможностями принятия в краткие сроки оперативных законных решений, все еще наблюдается негативная практика необоснованного продления, затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также допущения волокиты в отношении граждан.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость, не ограничиваясь мерами следствия и обвинения, всесторонне изучать причины преступлений, условия и факторы их совершения, с участием руководителей органов внутренних дел, инспекторов профилактики и активистов махаллей глубоко анализировать детали каждого преступления с целью профилактики.
Еще один тревожный факт: некоторые из наших граждан, выехавших за рубеж в целях заработка, попадают там под влияние различных религиозно-экстремистских течений. Все еще не на требуемом уровне находятся работа по выявлению и возвращению граждан, выехавших за рубеж в поисках работы, взаимодействие председателей махаллей, духовно-просветительских центров, имам-хатибов, консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания по разъяснению среди населения негативных последствий религиозного экстремизма.
Глава нашего государства предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности. В эти дни прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.
В ходе совещания был обсужден вопрос о высоком уровене преступности среди молодежи и женщин. В 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое совершено женщинами, а учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более тысячи преступлений. Одной из главных причин такого отрицательного явления названы низкая посещаемость учащихся средних специальных учебных заведений, отсутствие действенной системы изучения и контроля показателей посещаемости.
На совещании были рассмотрены вопросы совершенствования инфраструктуры опорных пунктов милиции, улучшения условий жизни инспекторов профилактики, комплексного реформирования системы органов внутренних дел, оптимизации их структурных подразделений. С критической точки зрения были проанализированы организационные структуры Министерства внутренних дел.
Одной из самых актуальных задач глава Узбекистана назвал кардинальное изменение системы работы с обращениями людей. В связи с этим Мирзиёев выразил необходимость коренным образом пересмотреть отношения работников сферы с гражданами, наладить постоянный диалог с людьми, жить заботами народа и работать в интересах человека.
Должностным лицам даны соответствующие поручения по созданию системы, при которой ни одно из обращений граждан не останется без внимания, коренному изменению отношения к несению службы, формированию механизма обсуждения деталей преступления, усилению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел путем налаживания системы их отчетности перед общественностью.