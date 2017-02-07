Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу органов внутренних дел

Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу органов внутренних дел

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 9 февраля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное деятельности органов внутренних дел, имеющимся в сфере проблемам и недостаткам и задачам на перспективу, сообщает УЗА.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу органов внутренних дел

Президент нашей страны акцентировал внимание на том, в какой мере сегодня органы внутренних дел соответствуют современным требованиям. В нынешнее время, когда вопросы защиты интересов человека требуют безотлагательного решения, все еще встречаются случаи мышления по-старому, организации работы на основе устаревших методов или исходя не из принципа служения народу, а из личных интересов.

Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством. Однако в отдельных местах их деятельность вызывает недовольство людей. Особенно не искоренены полностью такие негативные явления, как уголовное посягательство на имущество. Не уменьшились случаи нанесения умышленных телесных повреждений, мошенничества, дорожно-транспортных происшествий.

Шавкат Мирзиёев также обратил особое внимание на имеющиеся недостатки в деле раскрытия преступлений. В частности, не раскрыто каждое пятое преступление, связанное с кражей и мошенничеством.

Серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-розыскной деятельности, в некоторых местах сотрудничество между правоохранительными органами не отвечает должным требованиям. Незадержание большинства находящихся в розыске лиц позволяет им продолжать свои преступные деяния, и это очень тревожный факт.

Как отметил Президент нашей страны, в деятельности органов внутренних дел важное значение имеет проведение объективного и качественного следствия по уголовным делам, справедливая правовая оценка преступных деяний. Но, несмотря на то, что следственные органы располагают возможностями принятия в краткие сроки оперативных законных решений, все еще наблюдается негативная практика необоснованного продления, затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также допущения волокиты в отношении граждан.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость, не ограничиваясь мерами следствия и обвинения, всесторонне изучать причины преступлений, условия и факторы их совершения, с участием руководителей органов внутренних дел, инспекторов профилактики и активистов махаллей глубоко анализировать детали каждого преступления с целью профилактики.

Еще один тревожный факт: некоторые из наших граждан, выехавших за рубеж в целях заработка, попадают там под влияние различных религиозно-экстремистских течений. Все еще не на требуемом уровне находятся работа по выявлению и возвращению граждан, выехавших за рубеж в поисках работы, взаимодействие председателей махаллей, духовно-просветительских центров, имам-хатибов, консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания по разъяснению среди населения негативных последствий религиозного экстремизма.

Глава нашего государства предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности. В эти дни прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

В ходе совещания был обсужден вопрос о высоком уровене преступности среди молодежи и женщин. В 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое совершено женщинами, а учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более тысячи преступлений. Одной из главных причин такого отрицательного явления названы низкая посещаемость учащихся средних специальных учебных заведений, отсутствие действенной системы изучения и контроля показателей посещаемости.

На совещании были рассмотрены вопросы совершенствования инфраструктуры опорных пунктов милиции, улучшения условий жизни инспекторов профилактики, комплексного реформирования системы органов внутренних дел, оптимизации их структурных подразделений. С критической точки зрения были проанализированы организационные структуры Министерства внутренних дел.

Одной из самых актуальных задач глава Узбекистана назвал кардинальное изменение системы работы с обращениями людей. В связи с этим Мирзиёев выразил необходимость коренным образом пересмотреть отношения работников сферы с гражданами, наладить постоянный диалог с людьми, жить заботами народа и работать в интересах человека.

Должностным лицам даны соответствующие поручения по созданию системы, при которой ни одно из обращений граждан не останется без внимания, коренному изменению отношения к несению службы, формированию механизма обсуждения деталей преступления, усилению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел путем налаживания системы их отчетности перед общественностью.

Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

Похожие статьи
LCN