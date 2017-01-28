В Узбекистане принята Стратегия действий по развитию страны на 5 лет
Закончена работа над Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Руководителем Национальной комиссии по её реализации стал Президент Ш.М. Мирзиёев. Стратегия утверждена Указом Президента от 7 февраля 2017 года.
Общественность страны приняла активное участие в обсуждении и разработке Стратегии. Были изучены наиболее актуальные вопросы, касающиеся предпринимательства, законодательства, правовой сферы, быта населения. Кроме того, создатели Стратегии учли опыт других стран.
Важнейшими направлениями развития для Узбекистана стали:
- совершенствование системы государственного и общественного строительства;
- обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы;
- развитие и либерализация экономики;
- развитие социальной сферы;
- обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
Основные задачи первого направления, то есть совершенствования системы государственного и общественного строительства - усиление роли Олий Мажлиса и политических партий, децентрализация государственного управления, поэтапное сокращение государственного регулирования экономики. Предусмотрено также повышение открытости работы органов государственной власти
и управления, развитие современных форм общественного контроля.
В задачи реформирования судебно-правовой системы входят: демократизация и совершенствование судебной системы, обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование законодательства и системы профилактики правонарушений.
Развитие и либерализация экономики предусматривает: укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, развитие международного сотрудничества. Стратегия также предполагает повышение конкурентоспособности национальной экономики. В ускоренном темпе будут развиваться сферы услуг и туризма. Значительная роль отведена сельскому хозяйству, а также эффективному использованию ресурсов страны.
Перед социальной сферой поставлены задачи повышения реальных доходов и занятости населения, усиление социальной защиты уязвимых слоев, улучшение жилищных условий и строительство доступного жилья, улучшение транспортного обслуживания, обеспечения электроэнергией и другими топливно-энергетическими ресурсами. Сюда же входит развитие театрально-зрелищных, культурно-просветительных организаций и музеев, образования и науки, работа с молодёжью.
В области обеспечения безопасности запланировано укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального мира и согласия, обороноспособности государства, совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Стратегия действий будет выполнена в пять этапов. На каждом из них предстоит утвердить отдельную ежегодную Государственную программу по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. Так, при создании Государственной программы по реализации Стратегии действий на 2017 год будет учтено, что он объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека».
Заниматься претворением принятых решений в жизнь станет Национальная комиссия по реализации Стратегии действий и комиссии по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан.
Возглавил Национальную комиссию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Также в неё вошли Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Т. Йулдошев, Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Н.М. Исмаилов, Премьер-министр Республики Узбекистан А.Н. Арипов, Председатель Службы национальной безопасности Р.Р. Иноятов, Генеральный прокурор И.Б. Абдуллаев, Секретарь Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудов Государственные советнике Президента У.С. Исмаилов, Х.М. Султонов, В.А. Голышев, А.А. Ахмедбаев, А.Н. Юнусходжаев и и.о. Государственного советника О.Б. Муродов.