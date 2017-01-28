→ Узбекистан и Россия провели межмидовские консультации

Узбекистан и Россия провели межмидовские консультации6 февраля 2017 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских консультаций.
Российскую сторону представляла делегация во главе с заместителем директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Бикантовым.
Стороны обменялись мнениями по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ, обсудили возможности расширения сотрудничества в данной сфере.