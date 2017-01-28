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Узбекистан и Россия провели межмидовские консультации

6 февраля 2017 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских консультаций.

Узбекистан и Россия провели межмидовские консультации

Российскую сторону представляла делегация во главе с заместителем директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Бикантовым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ, обсудили возможности расширения сотрудничества в данной сфере.
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