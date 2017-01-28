→ В Узбекистане утверждена Госпрограмма по противодействию коррупции

В Узбекистане утверждена Госпрограмма по противодействию коррупции2 февраля текущего года Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев подписал Постановление, в котором утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2017 — 2018 годы.
Согласно документу, в стране будет сформирована Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции, которую возглавит генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев. Решения Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции по вопросам, входящим в ее компетенцию, будут являться обязательными для исполнения всеми органами государственной власти и управления, общественными объединениями и другими организациями.
Государственная программа предусматривает также разработку проектов законов «О государственной службе», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О распространении правовой информации», «Об общественном контроле», «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» и «Об административных процедурах», и ряд других мероприятий.