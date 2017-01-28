Президент Беларуси: «Шавкат Мирзиёев очень хороший человек»
Беларусь готова в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил белорусский лидер в ходе "Большого разговора с Президентом" в пятницу в Минске.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Александр Лукашенко охарактеризовал с положительной стороны, отметив также достоинства сформированной им команды.
«У нас намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана. Шавкат Мирзиёев очень хороший человек, и у него собралась команда достойных людей, поэтому мы рассчитываем, что мы в разы нарастим сотрудничество с Узбекистаном, они к этому готовы», — отметил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о двусторонних отношениях Узбекистана и Беларуси.
Отметим, что в минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию "Большой разговор с Президентом". Белорусский лидер ответил на вопросы почти 40 журналистов крупнейших СМИ.