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Президент Беларуси: «Шавкат Мирзиёев очень хороший человек»

Президент Беларуси: «Шавкат Мирзиёев очень хороший человек»

Беларусь готова в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил белорусский лидер в ходе "Большого разговора с Президентом" в пятницу в Минске.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Александр Лукашенко охарактеризовал с положительной стороны, отметив также достоинства сформированной им команды.

«У нас намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана. Шавкат Мирзиёев очень хороший человек, и у него собралась команда достойных людей, поэтому мы рассчитываем, что мы в разы нарастим сотрудничество с Узбекистаном, они к этому готовы», — отметил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о двусторонних отношениях Узбекистана и Беларуси.

Отметим, что в минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию "Большой разговор с Президентом". Белорусский лидер ответил на вопросы почти 40 журналистов крупнейших СМИ.
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