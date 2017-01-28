В Самарканде сменился хоким
3 февраля состоялась четырнадцатая внеочередная сессия Самаркандского совета народных депутатов, в рамках которой был рассмотрен вопрос о назначении хокима города.
В связи с переходом на другой пост Акбар Шукуров был освобожден от должности хокима Самарканда. Новым главой города был избран Вохид Санакулович Рахимов, работавший до этого хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.
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Мне однажды приходилось сталкиваться с Вохидом Рахимовым. Это было летом прошлого года. В ходе пресс-тура в Пастдаргомский район на встречу с журналистами пришел и Вохид Санакулович. Он был в рабочей форме и сказал, что пришел прямо с поля, так как был разгар сезона сбора зерновых. Об этой встреча я писал в статье «Какова ситуация с доступом к информации в Самарканде?».
Тогда хоким района, обращаясь к представителям СМИ, отметил, что приезд такого «десанта» журналистов значительное событие в жизни Пастдаргома и его жителей.
«О нас, о наших делах будут знать в других регионах. Кроме того, журналисты смогут показать нам стороны нашей деятельности, которые в силу привычки мы не замечаем. Например, сейчас период сбора урожая зерновых. Мы все время на поле. Может, мы не замечаем некоторых упущений в других направлениях. Журналисты своими выступлениями помогут нам раскрыть эти недостатки, и мы сможем своевременно устранить их», – отметил глава районной администрации, выступая перед журналистами полгода назад.
Если в таком же духе будет действовать Вохид Санакулович и на должности хокима Самарканда, тогда можно ожидать много положительного в жизни города.
Тошпулат Рахматуллаев, Самарканд