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Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели

Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Сергелийской линии Ташкентского метрополитена.

Протяженность надземной Сергелийской линии метро, строительство которой намечено на 2017-2020 годы, составит 7,1 километра. С полным задействованием новой линии в год будут оказываться услуги более чем 14 миллионам пассажиров.

Глава государства, знакомясь с ходом строительства, особо отметил, что данный проект является первым подобным в истории Узбекистана. В целях создания больших удобств для населения Президент подчеркнул необходимость обустройства крытых остановок, строгого соблюдения временного интервала движения составов и недопущения их запаздывания.
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