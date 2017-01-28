Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Сергелийской линии Ташкентского метрополитена.
Протяженность надземной Сергелийской линии метро, строительство которой намечено на 2017-2020 годы, составит 7,1 километра. С полным задействованием новой линии в год будут оказываться услуги более чем 14 миллионам пассажиров.
Глава государства, знакомясь с ходом строительства, особо отметил, что данный проект является первым подобным в истории Узбекистана. В целях создания больших удобств для населения Президент подчеркнул необходимость обустройства крытых остановок, строгого соблюдения временного интервала движения составов и недопущения их запаздывания.