Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством нового путепровода в Ташкенте
Президент Шавкат Мирзиёев 3 февраля ознакомился со строящимся на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе столицы путепроводом.
В настоящее время на перекрестке улиц Мукими и Бунёдкор возникают автомобильные пробки, что становится причиной потери времени водителями и пассажирами, перерасхода топлива, загрязнения окружающей среды. Новый шестиполосный путепровод общей протяженностью 900 метров, высотой - 6, шириной 24 метра создаст удобства не только для водителей и пешеходов, но и для жителей прилегающих территорий. По обеим сторонам моста также возводятся два пешеходных наземных перехода общей протяженностью 131,6 метра. Уделяется особое внимание установке соответствующих конструкций по защите от непогоды.
Как сообщает УзА, Президент, знакомясь с ходом строительства путепровода, особо отметил, что с каждым днем повышаются уровень и качество жизни, благосостояния узбекистанцев, растет число машин. Это создает необходимость прокладки дополнительных дорог и мостов. Мостостроителям были даны соответствующие рекомендации по быстрому и качественному выполнению работы.
Сдача путепровода в эксплуатацию намечена накануне праздника Навруз.
фото: УзА