Президент сменил главу Мининфокома
Шавкат Мирзиёев назначил нового руководителя Национальной телерадиокомпании и исполняющего обязанности министера по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Решением Президента Республики Узбекистан Хуршид Мирзахидов 2 февраля освобожден от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций и назначен Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана. На этой должности он сменил Алишера Ходжаева, который возглавлял НТРК с 2005 года.
Мининфоком временно возглавил Шерзод Шерматов. Шавкат Мирзиёев подписал указ о его утверждении на должность исполняющего обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и освобождении от должности первого заместителя министра.
Отметим, что Шерзод Шерматов с 2014 по 2016 год был ректором Университета Инха в Ташкенте. С ноября прошлого года работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Хуршид Мирзахидов с 2012 года — возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации, ныне Мининфоком.