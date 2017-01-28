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Президент сменил главу Мининфокома

Президент сменил главу Мининфокома

Шавкат Мирзиёев назначил нового руководителя Национальной телерадиокомпании и исполняющего обязанности министера по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Решением Президента Республики Узбекистан Хуршид Мирзахидов 2 февраля освобожден от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций и назначен Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана. На этой должности он сменил Алишера Ходжаева, который возглавлял НТРК с 2005 года.

Мининфоком временно возглавил Шерзод Шерматов. Шавкат Мирзиёев подписал указ о его утверждении на должность исполняющего обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и освобождении от должности первого заместителя министра.

Отметим, что Шерзод Шерматов с 2014 по 2016 год был ректором Университета Инха в Ташкенте. С ноября прошлого года работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Хуршид Мирзахидов с 2012 года — возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации, ныне Мининфоком.
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