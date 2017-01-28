Президент Шавкат Мирзиёев принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 февраля принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.
Глава государства, тепло приветствуя гостью, отметил, что визит представительной делегации ведущих американских компаний и проведение совместного бизнес-форума являются подтверждением роста взаимного интереса и обоюдного стремления развивать взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и США, сообщается на официальном сайте Президента.
Созданная более двадцати лет назад Американо-Узбекская торговая палата сегодня является важным механизмом поддержки и продвижения совместных программ и проектов в различных отраслях экономики, стала надежным мостом между деловыми кругами двух стран.
В настоящее время успешный бизнес в Узбекистане ведут такие всемирно известные американские компании, как «Boeing», «General Motors», «General Electric», «CNH Industrial», «Hyatt», «Hilton» и многие другие. Только в прошлом году, благодаря разработке и реализации совместных проектов с указанными компаниями, удалось увеличить взаимный товарооборот на 70 процентов и довести до 454 миллионов долларов. Всего в нашей стране действуют 164 предприятия с участием американского капитала, а объемы инвестиций из США в экономику Узбекистана превысили 1 миллиард долларов.
В ходе переговоров между главой нашего государства и председателем Американо-Узбекской торговой палаты шла речь о дальнейшем расширении долгосрочного и полномасштабного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, инновационной и образовательной сферах.
Обсуждены перспективные проекты в различных отраслях экономики – в агропромышленном комплексе, электротехнике, фармацевтике и других сферах, на основе привлечения передового опыта, прямых инвестиций и современных технологических достижений ведущих американских организаций и компаний.
Особое внимание уделено вопросам организации системного взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами. Рассмотрены вопросы создания новых механизмов сотрудничества, направленных на укрепление двусторонних отношений, прежде всего, в экономической сфере.
Кэролин Лэмм выразила искреннюю признательность главе нашего государства за теплый прием и оказываемую поддержку развития партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, а также созданные благоприятные условия для расширения присутствия американских компаний на рынке Узбекистана.
В знак признания заслуг главы нашего государства К.Лэмм от имени ведущих американских компаний – членов Палаты вручила Президенту Республики Узбекистан памятную награду за успешное лидерство, реализацию реформ во имя процветания страны и стимулирование привлечения иностранных инвестиций.
Кэролин Лэмм также подтвердила готовность всех представителей Американо-Узбекской торговой палаты активно участвовать в реализации совместных программ и проектов сотрудничества с Узбекистаном.