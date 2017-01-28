Посольство США: указ Трампа не распространяется на граждан Узбекистана
Посольство США в Узбекистане заверило, что новый указ Дональда Трампа о запрете въезда для беженцев в Соединенные Штаты , не распространяется на граждан Узбекистана.
27 января 2017 года Президент США подписал указ о временном приостановлении въезда в Соединенные Штаты для иностранных граждан из семи стран, который вызвал всеобщее недовольство и получил двоякое толкование. В этой связи посольство США в Узбекистане прокомментировало указ президента относительно въезда граждан нашей страны.
"Гражданам Узбекистана, планирующим совершить поездку в США, следует обратить внимание, что данное распоряжение не относится к гражданам Узбекистана при условии, что они одновременно не имеют гражданства следующих стран: Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Йемен или Сомали. Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение всех категорий виз.Граждане Республики Узбекистан по-прежнему могут воспользоваться «Программой обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседование», которое позволяет некоторым заявителям не проходить собеседование с консульским офицером", - прокомментировали в посольстве.
Как напомнили в диппредставительстве, условиям данной программы соответствуют следующие категории граждан:
- Заявители, обращающиеся за обновление визы, истекшей не более двенадцати месяцев назад (виза должна быть той же категории).
- Заявители в возрасте до 14 лет
- Заявители в возрасте старше 79 лет
- Заявители на получение дипломатических и официальных виз
В Посольстве подтвердили, что 27 января 2017 года указом Президента США временно приостановлена выдача виз иностранным гражданам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Указ вступает в силу немедленно до дальнейшего уведомления.
"Если вы являетесь гражданином или имеете двойное гражданство одной из этих стран, пожалуйста, не назначайте собеседование на получение визы США и не осуществляйте оплату визовых сборов. Если у вас уже назначено собеседование, пожалуйста, не приходите на него, так как мы не сможем проводить собеседование. Обратите внимание, что определенные поездки, осуществляемые в официальных правительственных целях, в целях, связанных с официальным бизнесом или совершаемые от имени специализированных международных организаций, от имени Организации Североатлантического договора или поездки некоторых официальных лиц не попадают под действие указа", - объяснили в посольстве.
Для получения дополнительной информации гражданам Узбекистана рекомендовано посетить веб-сайт посольства США или обратиться непосредственно в консульский отдел по электронной почте: ConsularTashkent@state.gov.