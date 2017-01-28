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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин проведут встречу в ближайшие 2-3 месяца

Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретятся в Москве в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сказанные корреспонденту газеты "Известия".

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин проведут встречу в ближайшие 2-3 месяца

"Встреча лидеров России и Узбекистана состоится в ближайшие 2–3 месяца", —цитирует Пескова издание.

В ходе переговоров лидеров двух стран планируется обсуждение сферы энергетики, поставок сельскохозяйственной продукции, военно-технического сотрудничество и миграционной политики.
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