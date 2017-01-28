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В Узбекистане издана книга Шавката Мирзиёева

В Узбекистане издана книга Шавката Мирзиёева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев написал книгу «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя».

14 января вышла в свет книга Президента Шавката Мирзиёева, передает УзА. В основу издания положен текст выступления главы республики на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

Книга основана на глубоком критическом анализе темпов социально-экономического развития страны в 2016 году. В труде подробно изучены проблемные вопросы, выработаны рекомендации для различных министерств и ведомств, а также представлены предложения по ключевым стратегическим задачам и важнейшим приоритетам экономической и социальной программы республики на 2017 год.

Книга главы госудраства издана издательским домом «Узбекистан».

фото: УзА
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