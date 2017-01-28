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Узбекистан корректирует свою афганскую политику

Узбекистан корректирует свою афганскую политику
На минувшей неделе в Кабуле побывала правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым.

В ходе визита в Кабул узбекская делегация провела встречу с президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани, который заявил о «полном совпадении взглядов представителей двух стран по многим вопросам региональной политики». Ашраф Гани принял приглашение узбекской стороны в ближайшее время посетить Ташкент с официальным визитом. В ходе переговоров стороны договорились урегулировать трудности, связанные с транзитом грузов из Узбекистана в Афганистан и обратно через хайратонский узел.

Во вторник 24 января, в рамках визита узбекской делегации, была подписана двусторонняя торгово-экономическая «дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота между Афганистаном и Узбекистаном до 1,5 млрд долларов. Кроме того представители Кабула и Ташкента подписали протокол о намерениях «по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах».

Участники январских переговоров договорились также о создании совместной комиссии по вопросам безопасности, а полицейские ведомства двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Бизнесмены Узбекистана и Афганистана в рамках визита подписали целый ряд контрактов на сумму почти 50 млн долларов. Контракты касаются поставок лекарств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, бытовой техники.

Координацией работы бизнес-структур двух стран теперь будет заниматься торговый дом АО «УзПромЭкспорт», который был торжественно открыт в Кабуле. «Узбекистан дал старт перезагрузке своих отношений с Афганистаном, Ташкент явно намерен серьезно скорректировать свою афганскую политику, — прокомментировал ситуацию директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар. – Инициатива в этом процессе принадлежит новому узбекскому президенту Шавкату Мирзиееву, который вскоре после своего избрания на пост главы государства заявил о необходимости укрепления всестороннего сотрудничества с Афганистаном.

Представители Ташкента полагают, что «афганское мирное урегулирование должно разрешаться исключительно на основе внутриафганского национального согласия путем мирных политических переговоров»: «И это надо делать под эгидой ООН и без всяких предварительных условий.

Необходимо полностью исключить деструктивное воздействие внешних сил на внутриафганский процесс, прекратить поставки вооружений некоторыми внешними игроками противоборствующим афганским группировкам».

Источник
Фото МИД Узбекистана
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