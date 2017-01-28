Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

30 января, в день рождения Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, глава государства Шавкат Мирзиёев посетил Самарканд.

Он почтил память основателя независимого Узбекистана, возложив цветы на могилу Ислама Каримова на кладбище «Хазрати Хизр» в Самарканде, сообщает УзА. Была прочитана заупокойная молитва.

В этот день во всех уголках страны проходят мероприятия, посвященные памяти Первого Президента страны: в банкетных залах дают плов, в образовательных учреждениях проводят беседы, по местным телеканалам транслируют документальные фильмы об Исламе Каримове.

Напомним, 30 января Исламу Каримову исполнилось бы 79 лет. Его день рождения отныне будет широко отмечаться в стране. 2 сентября - день, когда Первый Президент ушел из жизни, станет днем его памяти.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Похожие статьи
LCN