Шавкат Мирзиёев: «Авиалайнеры с надписью «Узбекистан» стали символом нашей республики»
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Национальную авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари» с 25-летием. Глава государства отметил, что за четверть века на основе продуманной долгосрочной стратегии была проделана большая созидательная работа по становлению отрасли, однако впереди еще много работы по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной авиакомпании.
"Сегодня Национальная авиакомпания играет важную роль в экономическом и социальном развитии Узбекистана, расширении и укреплении нашего плодотворного сотрудничества со многими зарубежными странами.Высокий профессионализм ее многонационального коллектива неоднократно отмечали авторитетные международные авиационные организации. Достигнуты высокие результаты в обеспечении авиационной безопасности, качества выполнения полетов, широком применении самых передовых технологий во всех сферах авиационной деятельности, в том числе в обслуживании авиатехники.В настоящее время Национальная авиакомпания, оснащенная современными воздушными судами, включая «Боинги-787» («Dreamliner»), занимает достойное место в международной системе авиаперевозок. Авиалайнеры с надписью «Узбекистан», являясь ярким символом нашей динамично развивающейся республики, покоряют воздушное пространство многих регионов мира и выполняют полеты более чем в 20 стран", - сказал Президент в своей поздравительной речи.
Стоит отметить, что в 2016 году самолетами авиакомпании было перевезено свыше 2 миллионов 500 тысяч пассажиров и 43 тысяч тонн грузов.«Узбекистон хаво йуллари» также осуществляет управление воздушным движением около 90 тысяч транзитных рейсов в год и аэронавигационное обслуживание самолетов более 300 зарубежных авиакомпаний. Многие из них пользуются услугами единственного в Центральноазиатском регионе Центра по техническому обслуживанию авиационной техники последнего поколения. Большие перспективы в деятельности компании открыл Центр по ремонту изделий из композиционных материалов для самолетов «Боинг-787».
Президент обратил внимание на тот факт, что все одиннадцать аэропортов республики, модернизированные в соответствии с мировыми стандартами, удостоены статуса «международный». Один из крупнейших и высокотехнологичных авиагрузовых комплексов региона – международный интермодальный Центр логистики в Навои связан авиарейсами с основными логистическими центрами Евразии. Сеть грузовых авиаперевозок из года в год расширяется.
"Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что быстро меняющееся время выдвигает перед нами новые, все более жесткие требования. Впереди у нас много работы, в первую очередь, по дальнейшему повышению конкурентоспособности нашей авиакомпании. И я уверен, что вы критически подойдете к оценке достигнутых результатов и будете работать с еще большей ответственностью и самоотдачей, используя все свои знания, опыт и потенциал.Еще раз от всего сердца поздравляю вас с 25-летним юбилеем Национальной авиакомпании. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, высокого полета и новых успехов в вашем благородном труде", - заключил Шавкат Мирзиёев.
В связи с 25-летием Президент наградил НАК «Ўзбекистон ҳаво йўллари» Почетной грамотой Республики Узбекистан. Также Указом главы государства награждена группа работников Национальной авиакомпании.