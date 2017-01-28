→ Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмскую область

Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмскую областьПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой на местах, для диалога с народом 27 января посетил Хорезмскую область, сообщает УЗА.
Глава Республики начал посещение области с комплекса Ичанкалъа в Хиве.
Этот комплекс как бесценное богатство человечества включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В фонде музея насчитывается 38 тысяч 561 экспонат. В 2016 году комплекс Ичанкалъа посетили около 75 тысяч человек, в частности, 34 тысячи туристов из 84 стран мира.
В Хорезме немало исторических памятников, достопримечательностей. В результате их реставрации современными методами, создания необходимых условий для посетителей в области последовательно развивается туризм. В 2016 году объем услуг, оказанных иностранным туристам, вырос на 20 процентов относительно 2013 года.
Указ главы нашего государства "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан" от 2 декабря 2016 года открыл еще более широкие возможности в этом направлении.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Пахлавона Махмуда.
Глава нашего государства в медресе Матниёза Девонбеги ознакомился с планом созидательной работы, которая будет осуществлена в исторической части города Хивы, проектами реконструкции дома приемов Исфандиёрхона и дворцового комплекса Нуруллабоя.
Президент нашей страны отметил необходимость полного задействования возможностей Хорезмской области в сфере туризма, открытия новых маршрутов и популяризации их на мировом рынке, развития гостиничной и транспортной инфраструктуры. Туризм является одной из важных сфер в развитии экономики страны, особенно создании новых рабочих мест.
Подчеркивалась необходимость прокладки железнодорожной линии из Ургенча в Хиву и возведения современного вокзала в городе Хиве, налаживания движения электропоездов, а в перспективе движения высокоскоростного поезда “Afrosiyоb”. В целях повышения туристической привлекательности города даны поручения по организации аллей и созданию возможности вечерних прогулок-экскурсий, развлекательных программ с показом наших национальных традиций и обычаев.
В беседе с предпринимателями, осуществляющими деятельность в области туризма, речь шла о дальнейшем привлечении иностранных туристов путем расширения международного сотрудничества, улучшении качества услуг и сервиса, подготовке кадров и повышении квалификации специалистов сферы, расширении числа предприятий по изготовлению сувениров. Ответственным лицам отрасли даны соответствующие поручения.
Шавкат Мирзиёев побывал в Хорезмской академии Маъмуна.
Эта академия была возрождена в соответствии с указом Первого Президента нашей страны от 11 ноября 1997 года. В 2006 году под эгидой ЮНЕСКО широко праздновалось 1000-летие Хорезмской академии Маъмуна.
В настоящее время в этом научном учреждении осуществляют деятельность 41 научный сотрудник, в том числе 7 докторов наук, 19 кандидатов наук. Они ведут научные исследования по таким направлениям, как история государственности Хорезма, вклад хорезмийских ученых в развитие мировой науки и культуры, защита архитектурных памятников от биологических, физических и других вредных воздействий, улучшение экологической обстановки в регионе, рациональное использование земельно-водных ресурсов, повышение плодородия почвы, акклиматизация соответствующих условиям региона сельхозкультур, предотвращение засоленности и опустынивания.
Президент нашей страны подчеркнул необходимость расширения научных направлений академии, повышения результативности научных исследований, широкого внедрения их в практику, дальнейшего улучшения условий жизни и быта ученых. Было уделено внимание вопросам включения этого научного учреждения в туристические маршруты, популяризации истории нашего народа среди иностранных туристов, с широким использованием достигнутых академией успехов в археологии.
Президент нашей страны ознакомился с проектом рыбоводческого комплекса, который будет создан в фермерском хозяйстве “Болтабой оксокол” в Хивинском районе.
В настоящее время в водоемах хозяйства на 232 гектарах выращивается рыба. В прошлом году потребителям доставлено 490 тонн рыбы.
В фермерском хозяйстве намечено наладить выращивание и переработку рыбы по вьетнамской технологии. Эта технология основана на выращивании икринок мальков интенсивным методом и их скором переносе в водоемы. Такой метод обеспечивает интенсивный рост рыбы относительно кормовых затрат, стойкость к негативным гидрохимическим факторам и заболеваниям. Обычно из водоемов в один гектар получают в среднем 15-20 центнеров рыбы. В результате применения вьетнамской технологии этот показатель доходит до 400 центнеров.
Для этого перспективного проекта кредит выделил "Ипотека банк". На предприятии в год будет заготавливаться более 300 тонн продукции, создано 20 рабочих мест.
Глава нашего государства ознакомился с проектом птицеводческого центра, который намечает создать общество с ограниченной ответственностью “Хива наслли парранда”.
Общая стоимость данного проекта, на реализацию которого направляются средства "Узпромстройбанка", составляет 11 миллиардов сумов. На предприятии на основе итальянского и китайского оборудования предусматривается заготовка в год 51 миллиона штук яиц, выведение 1 миллиона 40 тысяч цыплят. Это создаст возможности для передачи каждой семье по сотне цыплят, повышения благополучия населения. На предприятии будет создано 50 рабочих мест.
Подчеркивалось наличие неиспользованных возможностей в отраслях птицеводства и рыбоводства. Эти отрасли играют важную роль в обеспечении населения мясом и яйцами, создании для семей стабильных источников дохода, налаживании экспорта этой продукции.
Президент нашей страны побывал в домах Хурсанда Мадримова и Оллабергана Рахимова в селе Чодра Хивинского района, поинтересовался условиями их жизни, доходами. Говорилось о необходимости эффективного использования приусадебных участков, разведения таких высокоприбыльных культур, как лимон, орехи, гранат, инжир.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом организуемого в Янгиарыкском районе текстильного производства. На новом предприятии, которое начнет действовать в здании прежнего общества с ограниченной ответственностью “Янгиарик текстиль”, предусмотрено производство в год около 20 миллионов квадратных метров продукции, экспорт продукции на 6 миллионов долларов, создание 150 рабочих мест.
В этом районе также намечается запуск еще одного перспективного проекта – животноводческого комплекса современного типа. В этом комплексе, который будет создан на основе кредита "Халк банки" частным предприятием “Тилло домор”, планируется содержание 2 тысяч голов крупного рогатого скота, заготовка в год 4 тысяч 100 тонн молока, 200 тонн мяса. В комплексе будет организовано около 90 рабочих мест.
Также был представлен проект пластмассового завода, создаваемого компанией “Узбекнефтегаз”. Здесь на основе переработки 3,5 тысячи тонн полиэтиленовых и полипропиленовых гранул намечается выпуск емкостей для воды, ящиков, коробок и другой продукции.
Президент нашей страны поинтересовался рентабельностью этих проектов. Даны поручения по созданию таких предприятий и в других районах, обеспечению занятости населения.
Хорезмийцы имеют большой опыт в сфере земледелия. Несмотря на резко континентальный климат, сложные почвенные условия, земледельцы оазиса выращивают богатый урожай сельхозкультур. Помимо хлопка и зерна экспортируются рис, дыни, виноград и другая продукция. На прошедшей в 2016 году в нашей столице Международной плодоовощной ярмарке было достигнуто множество соглашений в этом направлении.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом создания виноградных плантаций на 200 гектарах в Багатском районе. В саду, создаваемом обществом с ограниченной ответственностью “Хоразм узуми тайёрлов савдо” в системе холдинговой компании “Узвиносаноатхолдинг”, предусмотрено ежегодное выращивание 3 тысяч тонн винограда, обеспечение работой 210 человек. Также на 200 гектарах полей планируется выращивание для экспорта таких сортов дыни, как "Гурвак", "Кичкинтой", "Гулоби", "Зар гулоби".
Также было обращено внимание на работу, осуществляемую в домах села Миришкор Багатского района, по созданию теплиц и выращиванию такой востребованной продукции, как лимон, орехи, помидоры, огурцы.
Президент нашей страны в ходе посещения Хазараспского района ознакомился с реконструкцией, осуществляемой на магистральном канале Тошсока, обеспечивающем водой сельхозугодья Хорезмской области.
Из-за снижения уровня воды в этом канале приходилось орошать поля с помощью насосов. В рамках этого проекта общей стоимостью более 145 миллионов долларов будут реконструированы 305 километров каналов Тошсока, Шовот, Полвон-Газовот и Газовот, и поднято дно каналов, построен 21 новый канал и 607 гидротехнических сооружений. В результате этого будут демонтированы около 280 насосов, что даст возможность экономить свыше 14 миллиардов сумов в год.
Отмечалась необходимость эффективной организации работы подрядчиков и строителей, ускорения строительства и реконструкции.
В результате осуществленной под руководством Первого Президента нашей страны работы по сбалансированному развитию сфер и регионов повысился промышленный потенциал и Хорезмской области. В Хазараспском районе производятся автомобили “Дамас”, “Орландо” и “Лабо”.
Указ Президента нашей страны Шавката Мирзиёева "О создании свободных экономических зон "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп" от 12 января 2017 года направлен на эффективное использование ресурсов на этих территориях.
В настоящее время для СЭЗ «Хазарасп» выделен земельный участок, начата работа по обеспечению необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Уже подготовлено более 50 проектов по размещению на этой территории производственных мощностей в сфере легкой промышленности, машиностроения, электротехники, фармацевтики, кожевенно-обувной отрасли, производства строительных материалов.
Глава нашего государства подчеркнул необходимость при строительстве этой стратегической зоны обращения внимания качеству и срокам, привлечения иностранных инвестиций и технологий путем презентации ее возможностей за рубежом.
В городе Ургенче состоялась встреча с активом Хорезмской области. На собрании было уделено особое внимание вопросам социально-экономического развития области, дальнейшего повышения уровня жизни населения, воспитания молодого поколения и обеспечения его занятости.
Встречи и беседы, проходящие в ходе поездки Президента нашей страны в Хорезмскую область, становятся ярким практическим подтверждением постоянного общения с населением в Год диалога с народом и интересов человека. Такие диалоги воодушевляют не только хорезмийцев, но и весь наш народ, еще более укрепляют уверенность в завтрашнем дне.
Поездка Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область продолжается.