Шавкат Мирзиёев провел совещание с руководством Министерства обороны
26 января в Ташкентском высшем военном общевойсковом командном училище Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с руководством Министерства обороны Республики Узбекистан.
В ходе мероприятия, в работе которого приняли участие также члены Правительства и Олий Мажлиса, рассмотрен ход реализации задач, определенных в Праздничном поздравлении Президента Республики Узбекистан защитникам Родины по случаю 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан, заслушаны доклады руководителей министерств и ведомств.
Главой государства обозначены конкретные меры, направленные на повышение эффективности законодательного регулирования в области безопасности, дальнейшее совершенствование системы организационного построения Вооруженных Сил, их подготовки и переоснащения современными видами вооружения и военной техники.
Рассмотрен комплекс вопросов, связанный с обеспечением всесторонней социальной защиты военнослужащих, в том числе строительством современного жилья для военнослужащих и членов их семей.
Особое внимание руководством страны уделено такой важной задаче, как патриотическое воспитание молодежи, формирование у граждан чувства ответственности за судьбу Отечества.
По итогам рабочего совещания членам правительства и руководителям министерств и ведомств даны конкретные поручения по организации дальнейшей работы в сфере укрепления и развития Вооруженных Сил, сближению Национальной армии с народом.