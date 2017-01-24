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Шавкат Мирзиёев подарил Интерцентру новое здание и парк в центре Ташкента

Шавкат Мирзиёев подарил Интерцентру новое здание и парк в центре Ташкента
Республиканский интернациональный культурный центр Узбекистана переедет в новое здание, принадлежащее ныне АК "Узбекенгилсаноат". Кроме того, парк имени Бабура станет называться Парком Дружбы.

В Узбекистане отметили 25-летие Республиканского интернационального культурного центра. В честь праздника Президент страны вручил представителям национальных культурных центров государственные награды. Кроме того, Шавкат Мирзиёев распорядился передать РИКЦ здание по улице Бабура, принадлежащее ныне "Узбекенгилсаноат" (бывший Дворец текстильщиков - прим.ред.).

"Представители культурных центров жаловались на недостаточно хорошие условия, в которых им приходится работать. В связи с этим было принято решение передать Республиканскому интернациональному культурному центру здание по улице Бабура. После ремонта и благоустройства прилегающей территории национальные центры смогут переехать в новое здание", - сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями культурных центров, приехавших в Ташкент на праздник со всего Узбекистана.

"Вы часто проводите свои мероприятия в парке имени Бабура. Поэтому, думаю, будет справедливо переименовать его в Парк Дружбы (продолжительные бурные аплодисменты собравшихся). Вы это заслужили!" - заключил Президент.

По словам главы государства, строящийся в Мирзо-Улугбекском районе новый парк (на территории старого зоопарка - прим.ред. ) получит имя Захириддина Бабура.

Напомним, на данный момент Республиканский интернациональный культурный центр Узбекистана занимает здание по улице Бабура (бывший Дворец обувщиков - прим.ред.) справа от ТРЦ Next.

Евгения ГРАНДЭ
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