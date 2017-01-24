→ Уже в марте 2017 года узбекистанцы узнают, насколько госорганы открыты перед народом

Уже в марте 2017 года узбекистанцы узнают, насколько госорганы открыты перед народомВ Узбекистане ориентировочно к 1 марта текущего года впервые будет опубликован индекс открытости государственных органов.
По словам председателя Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента Илхома Абдуллаева, специальная группа мониторинга в данный момент собирает информацию, и рейтинг будет отображать сложившуюся ситуацию на 1 января 2017 года.
В индекс будет отражать деятельность и показатели по обеспечению открытости 47 органов государственной власти и управления. Его прозрачность, согласно словам Абдуллаева, позволит общественности без труда оценить качество работы того или иного территориального государственного органа.
Критерии оценки государственных органов отражены в законе «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».
«По каждому из критериев госорган будет получать от 0 до 2 баллов.В планах также применение специальных коэффициентов. Конечной же целью составления индекса является не только публикация цифр: важно, чтобы госорганы с плохими рейтингами критически оценили их и стремились изменить ситуацию», — добавил Илхом Абдуллаев.