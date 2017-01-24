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Президент Узбекистана выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с ж/д катастрофой

Президент Узбекистана выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с ж/д катастрофойПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди и дружественному индийскому народу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы на границе штатов Андхра-Прадеш и Орисса. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В послании Мирзиёев передал искренние слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших.
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