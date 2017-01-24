→ Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Пакистана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту ПакистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и братскому народу Пакистана с выражением глубоких соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами среди мирного населения в результате террористического акта в г.Парачинаре. Об этом сообщает пресс-служба МИД нашей страны.
Глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.