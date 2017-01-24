Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Мирзиёев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в провинции Верона

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в провинции Верона

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса с венгерскими гражданами, которое произошло в провинции Верона на севере Италии.

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в провинции Верона

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, 21 января на территории коммуны Сан-Мартино-Буон-Альберго в Вероне венгерский туристический автобус, возвращающийся из Франции, врезался в столб и загорелся. В транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения. Среди пассажиров была группа подростков 14−18 лет, возвращавшихся в Будапешт.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Компания GM Узбекистан намерена организовать онлайн-продажи автомобилей

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

Похожие статьи
LCN