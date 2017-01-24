→ Мирзиёев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в провинции Верона

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в провинции ВеронаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса с венгерскими гражданами, которое произошло в провинции Верона на севере Италии.
Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.
Напомним, 21 января на территории коммуны Сан-Мартино-Буон-Альберго в Вероне венгерский туристический автобус, возвращающийся из Франции, врезался в столб и загорелся. В транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения. Среди пассажиров была группа подростков 14−18 лет, возвращавшихся в Будапешт.