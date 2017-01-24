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Хоким Ташкентской области стал членом Сената Олий Мажлиса

21 января текущего года в городе Чирчике во Дворце культуры "Кимё¬гарлар" состоялось совместное заседание депутатов представительных органов государственной власти Ташкентской области по выборам члена Сената Олий Мажлиса вместо выбывшего.

Хоким Ташкентской области стал членом Сената Олий Мажлиса

Как сообщает правительственный портал Республики Узбекистан, в совместном заседании приняли участие депутаты представительных органов государственной власти области, члены Центризбиркома и представители средств массовой информации.

Мероприятие вступительным словом открыл председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов.
По результатам выборов, проведенных путем тайного голосования, хоким Ташкентской области, председатель Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов Шукурулло Бобоев избран членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
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