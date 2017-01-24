→ Хоким Ташкентской области стал членом Сената Олий Мажлиса

Хоким Ташкентской области стал членом Сената Олий Мажлиса21 января текущего года в городе Чирчике во Дворце культуры "Кимё¬гарлар" состоялось совместное заседание депутатов представительных органов государственной власти Ташкентской области по выборам члена Сената Олий Мажлиса вместо выбывшего.
Как сообщает правительственный портал Республики Узбекистан, в совместном заседании приняли участие депутаты представительных органов государственной власти области, члены Центризбиркома и представители средств массовой информации.
Мероприятие вступительным словом открыл председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов.
По результатам выборов, проведенных путем тайного голосования, хоким Ташкентской области, председатель Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов Шукурулло Бобоев избран членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.