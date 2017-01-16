Стратегию действий по дальнейшему развитию страны представили на обсуждение общественности
На портале обсуждения нормативно-правовых актов опубликован проект указа Президента «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках). Документ представлен на обсуждение общественности.
Основной целью стратегии является коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни.
Стратегия действий разрабатывается по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017-2021 годах:
- сокращение государственного регулирования экономики, усиление роли парламента, широкое внедрение системы оказания государственных услуг по принципу «одно окно», реализация механизмов общественного контроля и усиление роли институтов гражданского общества и СМИ;
- реформирование судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг;
- развитие и либерализация экономики, направленные на повышение ее конкурентоспособности и открытости, защита частной собственности и предпринимательства, привлечение иностранных инвестиций, эффективное развитие туризма, проведение структурных преобразований в сельском хозяйстве;
- развитие социальной сферы, направленное на поэтапное повышение заработной платы, пенсий и пособий, эффективное решение вопросов занятости населения, обеспечение граждан доступным современным жильем, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной инфраструктуры, совершенствование системы социальной защиты населения и здравоохранения, сферы образования и науки, государственной молодежной политики;
- обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, продвижение положительного имиджа страны за рубежом.
По реализации Стратегии действий будет создана Национальная комиссия. Стратегию планируется реализовать в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года.