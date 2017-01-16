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Глава МВД Узбекистана получил звание генерал-майора

12 января текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о присвоениии почетного звания генерал-майора министру внутренних дел Республики Узбекистан Азизову Абдусалому Абдумавляновичу.


Глава МВД Узбекистана получил звание генерал-майора

В соответствии с Указом, министр МВД удостоен этого звания за большие заслуги в обеспечении мира и спокойствия и в связи с Днем защитников Родины.
Тем же указом присвоено звание генерал-майора первому заместителю министра внутренних дел РУз - начальнику Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Назармухамедову Даврону Абитовичу.

По карьерной лестнице поднялись и подполковники Мухамедов Уткурбек (первый заместитель начальника Академии МВД РУз) и Абдуллаев Алишер (заместитель начальника Академии МВД РУз по материально-техническому обеспечению).
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