→ Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении защитников Отечества

Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении защитников Отечества12 января текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям».
Текст документа опубликовало ИА УЗА.
В соответствии с указом за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан» присвоено Маллабоеву Абдусаттору Убайдуллаевичу - заместителю начальника управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан.
За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка медалями и орденами награждены более 100 человек, некоторые из них – посмертно.
Так, орденом «Шон-шараф» I степени награжден 1 человек, II степени – 2, орденом «Дўстлик» - 4, орденом «Мардалик» - 9, медалью «Жасорат» — 48, медалью «Содик хизматлари учун» 37 и медалью «Шухрат» — 37 человек.