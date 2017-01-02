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Бывший руководитель Джизакского аккумуляторного завода стал председателем Федерации профсоюзов Узбекистана

Бывший руководитель Джизакского аккумуляторного завода стал председателем Федерации профсоюзов Узбекистана

Как отмечено в сообщении АО «Джизакский аккумуляторный завод», его бывший руководитель Кудратилла Рафиков избран на должность председателя Федерации профсоюзов Узбекистана. Полномочия бывшего генерального директора АО «ДАЗ» прекращены с 22.12.2016г.с выплатой ему выходного пособия в 10-кратном размере ежемесячного должностного оклада.

С 23 декабря генеральным директором АО «ДАЗ» является Таълат Усманов, работавший на должности заместителя гендиректора по коммерческим вопросам, отмечено в сообщении.

Основным видом деятельности предприятия, действующего в системе автопрома, являются производство и реализация аккумуляторных батарей, а также переработка использованных аккумуляторных батарей и свинцового лома. Мощность завода рассчитана на выпуск 800 тысяч аккумуляторных батарей и переработку 8 тысяч тонн лома свинца. На предприятии работают более 550 человек.

Аккумуляторными батареями АО «ДАЗ» комплектуются автомобили, выпускаемые АО «GM Uzbekistan», ООО «СамАвто», СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan».

В настоящее время предприятие выпускает более 30 видов аккумуляторных батарей для автомобильной и сельскохозяйственной техники.

В. НОВИКОВ
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