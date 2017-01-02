Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Узбекистан и Кыргызстан договорились об активном сотрудничестве в различных сферах деятельности

Узбекистан и Кыргызстан договорились об активном сотрудничестве в различных сферах деятельности

Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков и хоким Ташкента Рахмонбек Усманов в ходе состоявшейся встречи обсудили вопросы проведения в ближайшей перспективе Дней культуры столиц двух государств.

Узбекистан и Кыргызстан договорились об активном сотрудничестве в различных сферах деятельности

Как сообщила пресс-служба МИД КР, встреча прошла 11 января в Ташкенте.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также перспективы их развития.

Кыргызская сторона озвучила возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов, круглых столов, связанных с обменами опытов в различных сферах деятельности, включая коммунальных, транспортных и жилищных вопросов.

По итогам встречи стороны договорились активно сотрудничать по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия (видео)

В Узбекистане могут сократить срок обучения в медицинских вузах

Похожие статьи
LCN