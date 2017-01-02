→ Узбекистан и Кыргызстан договорились об активном сотрудничестве в различных сферах деятельности

Узбекистан и Кыргызстан договорились об активном сотрудничестве в различных сферах деятельностиПосол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков и хоким Ташкента Рахмонбек Усманов в ходе состоявшейся встречи обсудили вопросы проведения в ближайшей перспективе Дней культуры столиц двух государств.
Как сообщила пресс-служба МИД КР, встреча прошла 11 января в Ташкенте.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также перспективы их развития.
Кыргызская сторона озвучила возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов, круглых столов, связанных с обменами опытов в различных сферах деятельности, включая коммунальных, транспортных и жилищных вопросов.
По итогам встречи стороны договорились активно сотрудничать по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества.