→ К гражданам, отбывающими административный арест, будут применять техсредства контроля и надзора

К гражданам, отбывающими административный арест, будут применять техсредства контроля и надзораПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января текущего года подписал закон «О порядке отбывания административного ареста».
В документе обращено внимание н а такие вопросы, как порядок приема, содержания и размещения лиц, подвергнутых административному аресту, их досмотра, размещения и содержания, а также меры обеспечения режима содержания административно арестованных лиц, правовой статус, права и обязанности.
В частности, законом предусмотрено применение технических средств контроля и надзора за гражданами, отбывающими административный арест. В местах его отбывания для предупреждения совершения преступлений «используются аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень и порядок использования которых определяются Министерством внутренних дел Республики Узбекистан», - говорится в документе.
Администрация специального приемника обязана уведомлять лиц, подвергнутых административному аресту, о применении технических средств надзора и контроля.
Закон также разъясняет права и обязанности администрации и сотрудников специального приемника, порядок взыскания расходов на содержание и привлечения к труду лиц, подвергнутых административному аресту.
Кроме этого,предусматривается порядок применения мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении лиц, подвергнутых административному аресту, а также условия применения к ним физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений, противодействии с их стороны законным требованиям сотрудников специального приемника, совершении других правонарушений.
Закон вступит в силу по истечении двадцати четырех месяцев со дня его официального опубликования – то есть 10 января 2019 года.
Напомним, что согласно законодательству, в Узбекистане административный арест применяется на срок от трех до 15 суток, а в условиях режима чрезвычайного положения за посягательства на общественный порядок — до 30 суток. В соответствии с законодательством республики, административный арест недопустимо применять к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам первой и второй групп.